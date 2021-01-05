В еврозоне выросла денежная масса

Общий денежный показатель M3 увеличился на 11% в годовом исчислении после роста на 10,5% в прошлом месяце. За три месяца до ноября рост М3 в среднем составил 10,6%.

Рост денежного показателя M1 в ноябре ускорился до 14,5% с 13,8% месяцем ранее.

Что касается динамики кредитования, то годовые темпы роста заимствования частному сектору в ноябре составили 4,8% по сравнению с 4,9% в прошлом месяце.

Годовые темпы роста скорректированных кредитов частному сектору улучшились до 4,7% с 4,6% в октябре 2020 года.

Что касается заемных секторов, скорректированные ссуды домашним хозяйствам росли невысокими темпами. В ноябре они выросли на 3,1% после увеличения на 3,2% в октябре. Между тем, годовые темпы роста скорректированных кредитов нефинансовым корпорациям увеличились до 6,9% с 6,8% в прошлом месяце.

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