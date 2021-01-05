МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Банки
В еврозоне выросла денежная масса
logo

В еврозоне выросла денежная масса

Общий денежный показатель M3 увеличился на 11% в годовом исчислении
Главный финансовый регулятор Евросоюза сообщил во вторник, что в ноябре денежная масса еврозоны росла рекордными темпами, а рост кредита частному сектору замедлился.

Общий денежный показатель M3 увеличился на 11% в годовом исчислении после роста на 10,5% в прошлом месяце. За три месяца до ноября рост М3 в среднем составил 10,6%.

Рост денежного показателя M1 в ноябре ускорился до 14,5% с 13,8% месяцем ранее.

Что касается динамики кредитования, то годовые темпы роста заимствования частному сектору в ноябре составили 4,8% по сравнению с 4,9% в прошлом месяце.

Годовые темпы роста скорректированных кредитов частному сектору улучшились до 4,7% с 4,6% в октябре 2020 года.

Что касается заемных секторов, скорректированные ссуды домашним хозяйствам росли невысокими темпами. В ноябре они выросли на 3,1% после увеличения на 3,2% в октябре. Между тем, годовые темпы роста скорректированных кредитов нефинансовым корпорациям увеличились до 6,9% с 6,8% в прошлом месяце.

Читайте также: Немецкие домохозяйства сэкономили рекордную сумму в период пандемии

вторник 05.01.2021 | 13:34
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • В конце 2019 года администрация США уже утверждала 25% экспортный налог на вина из Европы
    США вводят пошлины на вино из Франции и Германии

    Команда действующего главы Белого дома заявила, что вводит новый таможенный налог в 25% на вино и спиртное из Франции и Германии с 12 января. В Соединенных

    понедельник, 04.01.2021 | 11:42
    Налоги
  • В начале будет короткий период колебаний, после которого курс валют придет в норму
    России грозит отключение от SWIFT

    ​В том случае, если Россию отключат от SWIFT, это создаст дополнительные проблемы в осуществлении международных расчетов и определенную панику на валютном

    четверг, 31.12.2020 | 16:51
    Бюджет
  • Также обе стороны смогли договориться о поставках нефти
    Белоруссия получила финансовый транш от России

    ​Россия предоставила Белоруссии первый транш государственного кредита в эквиваленте 500 млн долларов США. О получении данной суммы сообщило министерство

    среда, 30.12.2020 | 20:00
    Бюджет
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok