Доллар снижается по отношению к большинству основных валют

Однако аналитик Mizuho Bank заявил, что большая степень неопределенности является риском для будущего роста основных валют относительно американского доллара.

Особое внимание фондовых игроков сегодня приковано к выборам в штате Джорджия. По итогу этих выборов станет ясно, кто возглавит Сенат Соединенных Штатов. В случае победы демократов, объединенные силы двух палат Конгресса США и президент Джо Байден смогут беспрепятственно осуществлять свою стратегию. В случае проигрыша — республиканский Сенат сможет помешать некоторым планам демократов.

Европейская единая валюта выросла относительно доллара США на 0,15% — до $1,2266.

По отношению к иене доллар подешевел на 0,2%, до уровня ¥102,92.

Британский фунт вырос относительно доллара на 0,16%, а австралийский доллар подорожал на 0,69%.

Индекс ICE снизился на 0,1%, WSJ Dollar Index упал на 0,2%.

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