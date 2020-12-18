Ралли акций США — пузырь или симптом выздоровления экономики?

Refintiv Datastream отмечает, после 15% ралли с начала года до сегодняшнего дня индекс S&P 500 торгуется с 22-кратной форвардной прибылью по сравнению со средним историческим показателем в 15,3 раза.

Технологический сектор, который составляет 28% индекса, торгуется с еще более высоким коэффициентом P/E: 26,4 раза по сравнению с его историческим средним значением в 20,6 раза.

Быки утверждают, что цены на акции оправданы, и ожидают, что вакцины против COVID-19 поддержат восстановление экономики. Они также рекламируют относительную привлекательность таких активов, как облигации, с чрезвычайно низкой доходностью.

Другие полагают, что отдельные части рынка уже вышли на территорию переоценки.

Председатель ФРС Джером Пауэлл оценил дебаты на пресс-конференции, состоявшейся после заседания центрального банка по денежно-кредитной политике в среду, отметив, что он не верит в завышение цен на акции из расчета на вознаграждение за риск, и пообещал, что ФРС продолжит поддерживать экономику своими масштабными ежемесячные покупки государственных облигаций США.

Индекс S&P 500 вырос на 66% по сравнению с минимумом марта и достиг рекордного максимума в четверг, невзирая на увеличение количества заявок по безработице, подтверждая замедление восстановления экономики.

Скептики указывают на ралли акций Tesla на 680% в этом году, рост биткоина до 20 000 долларов и вливание денег в компании по приобретению специального назначения, или SPAC, как на свидетельство подобного пузырю поведения инвесторов.

Между тем, исследование Global Research BofA на этой неделе показало, что голодные по акциям управляющие фондами снизили уровень денежных средств до такой степени, что это вызвало сигнал «продавать» акции банка.

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