Форекс: Власти Швейцарии прогнозируют рост экономики

По ожиданиям, в текущем году валовой внутренний продукт увеличится на 3% и на 3,3% в 2022 году. Прогноз на текущий год был сохранен без изменений, а прогноз на 2022 год повышен.

Прогнозируется, что в I квартале 2021 года экономика снизится. Тем не менее спад аналогичного масштаба, как прошлой весной, кажется маловероятным, заявили в SECO.

Экономисты предостерегли, что сроки восстановления будут отложены, если в ближайшие месяцы введут дополнительные жесткие карантинные меры внутри страны.

SECO ожидает, что в текущем году потребительские цены увеличатся на 0,4% вместо ранее предполагавшихся 0,1%. Аналогичным образом прогноз на следующий год был увеличен до 0,4% с 0,3%.

По прогнозам, занятость населения значительно вырастет по мере восстановления экономики, а безработица сократится. Правительство оставило прежним свой прогноз по уровню безработицы в 2021 году 3,3%, а в следующем — 3%.

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