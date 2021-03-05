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Форекс: В январе заказы на производство оборудования в Германии сокращаются
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Форекс: В январе заказы на производство оборудования в Германии сокращаются

Внутренние заказы снизились на 22% в годовом выражении, а внешний спрос упал на 5%
В январе германские производители получили меньше заказов на машины и оборудование по сравнению с прошлым годом.

Новые заказы на машины и оборудование сократились на 10% в годовом выражении, сообщило в пятницу агентство VDMA, занимающееся машиностроением.

"Поскольку в январе прошлого года из Германии и из-за рубежа поступало много заказов на крупномасштабные производственные предприятия, планка для сравнения в годовом выражении была установлена очень высокой", — заявил ведущий экономист VDMA Ральф Вихерс.

Внутренние заказы снизились на 22% в годовом выражении, а внешний спрос упал на 5%.

Спрос в странах еврозоны снизился на 1%, а заказы из стран, не входящих в нее, сократились на 6%.

Экономист заявил, что сравнительно улучшившаяся экспортная экономика в течение нескольких месяцев, особенно в сторону Азии, сдержала падение общего спроса.

В период с ноября по январь общий объем заказов оставался неизменным по сравнению с прошлым годом: внутренний спрос упал на 6%, а количество заказов за рубежом увеличилось на 3%.

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пятница 05.03.2021 | 16:14
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