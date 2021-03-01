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Форекс: В России зафиксирован рекордный рост промпроизводства
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Форекс: В России зафиксирован рекордный рост промпроизводства

Деловое доверие достигло рекордного показателя более чем за год, вернувшись к докризисным показателям
В последний месяц зимы производство в Российской Федерации увеличивалось рекордными темпами, чему способствовали высокие объемы производства и рост новых заказов.

Индекс деловой активности в производственном секторе России поднялся до 51,5 в феврале с 50,9 в прошлом месяце, как показали данные исследования IHS Markit в понедельник. Согласно информации исследовательской группы, общий рост производства был самым стремительным с апреля 2019 года.

Темпы спада бизнеса, работающего на экспорт, замедлились, но заказы остались на высоком уровне. Занятость выросла до рекордного показателя 2019 года.

Деловое доверие достигло рекордного показателя более чем за год, вернувшись к докризисным показателям.

Эффективность работы поставщиков ухудшалась на фоне того, что сроки поставки материалов выросли из-за задержек в транспортировке и недостатке производителей.

Инфляция закупочных цен достигла уровня начала весны 2015 года, а темпы инфляции розничных цен ускорились до максимума за 6 лет, поскольку фирмы резко подняли цены, пытаясь переложить бремя более высоких затрат на потребителей.

"Согласно нашему текущему прогнозу, промышленное производство вырастет на 4,1% в 2021 году, поскольку сектор стремится оправиться от спада, наблюдавшегося в 2020 году", — сообщил ведущий эксперт IHS Markit Сиан Джонс.

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понедельник 01.03.2021 | 09:38
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