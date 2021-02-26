Фондовый рынок: Европейские акции падают вслед за азиатскими

Общеевропейский Stoxx 600 упал на 0,4% до 410,24. Немецкий DAX остался стабильным, французский индекс CAC 40 снизился на 0,3%, а британский FTSE 100 упал на 0,4%.

Бумаги компании по производству строительных материалов LafargeHolcim упали на 1% после сообщения о более высокой прибыли в четвертом квартале.

Акции химического гиганта BASF выросли примерно на 0,5%. Компания ожидает, что к 2021 году прибыль вырастет на 38%, если будут смягчены меры изоляции.

Финансовые активы телекоммуникационной компании Deutsche Telekom прибавили 1% после того, как ее прибыль в четвертом квартале резко выросла на фоне более высоких доходов.

Акции поставщика природного газа и электроэнергии Engie упали на 1,2%. Компания сообщила, что ее чистый убыток в 2020 финансовом году составил 1,5 миллиарда евро по сравнению с прибылью предыдущего года в 1 миллиард евро.

Акции Law Debenture Corp упали на 2%. Компания сообщила о прибыли до налогообложения в размере 4,1 млн фунтов в 2020 финансовом году по сравнению с 131,4 млн фунтов в предыдущем году.

Бумаги компании по недвижимости Rightmove потеряли 2,5% после сообщения о резком падении как выручки, так и прибыли за последний год.

Акции Jupiter Fund Management выросли на 2,1%. Компания завершила 2020 год с рекордно высокими активами.

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