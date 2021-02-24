Финансовый рынок: Доходы от продажи российской нефти упали

Об этом сообщается в отчете Счетной палаты.

Доля данных доходов снизилась в общем объеме с 39,3 до 28%. Согласно подсчетам Счетной палаты стоимость барреля нефти Urals в среднем составила 43,3 доллара по сравнению с 63,9 доллара в 2019 году.

В 2020 году курс национальной валюты показал большую устойчивость к колебаниям цен на нефть, по сравнению с кризисом 2014-2016 годов, отмечают эксперты. В случае снижения нефтяных цен на 35,2% ослабление курса рубля за год составило 11,1%, сообщается в докладе.

В том же отчете отмечается, что госдолг России по итогам прошлого года вырос на 39,9% (до 18,99 трлн рублей). Внутри страны Минфин занял 5,18 трлн рублей, что стало наибольшим объемом за более чем 15 лет.

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