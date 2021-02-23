Фондовый рынок: Азиатские индексы преимущественно падают

Инвесторы намерены внимательно следить за любыми изменениями политики Федеральной резервной системы США, а также за речью председателя Джерома Пауэлла, когда он будет выступать перед Банковским комитетом Сената.

Японские рынки акций были закрыты в связи с Днем Рождения императора. Рынки акций Китая завершили торги снижением, поскольку опасения по поводу ужесточения политики сохраняются.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 6,09 пункта до 3 636,36, в то время как индекс Гонконга Hang Seng вырос на 312,81 пункта до 30 632,64 пункта на фоне оптимизма по поводу восстановления экономики.

Центральный банк Китая заявил, что он будет уделять приоритетное внимание стабильности экономической политики и избегать внезапных изменений, обеспечивая при этом поддержку, необходимую для продолжения экономического восстановления в 2021 году.

Австралийские рынки акций выросли, в первую очередь за счет акций горнодобывающих и энергетических компаний.

Контрольный индекс S & P / ASX 200 поднялся на 58,30 пункта до 6 839,20 на фоне сообщений о том, что страна усилит свою кампанию иммунизации против Covid-19, введя дополнительные прививки со следующей недели. Более широкий индекс All Ordinaries вырос на 49,20 пункта до 7 110,80.

Акции технологических компаний снизились вслед за своими американскими аналогами, при этом бумаги компании Afterpay упали на 7,2%.

Акции энергетических компаний Woodside Petroleum и Santos взлетели примерно на 6% каждая, после того, как нефть подорожала до 63 долларов за баррель. Акции Oil Search подскочили на 6,4% после сообщения о неожиданной базовой прибыли.

Ценные бумаги крупных горнодобывающих компании BHP и Rio Tinto поднялись на 2–3%, поскольку цены на медь превысили отметку в 9 000 долларов впервые с 2011 года.

Южнокорейский рынок акций закрылся снижением котировок на фоне опасений по поводу инфляции. Kospi упал на 9,66 пункта до 3 070,09. Акции технологических и биотехнологических компаний продемонстрировали снижение.

Рынок акций Новой Зеландии падает четвертую сессию подряд, при этом индекс NZX-50 снизился на 37,40 пункта до 12 388,84 после того, как официальные данные показали, что розничные продажи в стране без учета колебаний цен упали на 2,7%.

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