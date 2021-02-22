Курс фунта: Рост вызван заявлением премьер-министра Великобритании об облегчении изоляции

Пресс-центром премьер-министра озвучено, что выполнены четыре требования для ослабления ограничений, что дает возможность правительству перейти к первому этапу плана по возобновлению экономики с 8 марта.

Все школы в Англии откроются 8 марта, также после уроков будут разрешены занятия спортом на открытом воздухе.

С 9 марта разрешат собрания до шести человек или двух семей на открытом воздухе.

Ожидается, что с того же дня будут открыты теннисные корты, поля для гольфа и другие спортивные сооружения на воздухе.

Фунт вырос относительно франка до рекордного значения за год, до 1,2630. Ближайшее сопротивление для фунта ожидается около уровня 1,28.

Фунт также укрепился до 148,29 против иены, что является самым высоким показателем с марта 2019 года. Следующее ключевое сопротивление для фунта ожидается около уровня 150,00.

Данные Банка Японии показали, что в январе цены производителей услуг в Японии снижаются четвертый месяц подряд.

Индекс цен производителей услуг упал на 0,5%в годовом исчислении в январе после снижения на 0,3% в декабре. Это был четвертый месяц снижения подряд.

После падения до 0,8661 фунт вырос почти до годового максимума 0,8636 по отношению к европейской валюте. В случае дальнейшего роста фунта, уровень 0,85 может стать его следующим уровнем сопротивления.

Результаты исследования института ifo показали, что в феврале уверенность деловых кругов в Германии укрепилась.

Индекс делового доверия вырос до 92,4 с 90,3 в предыдущем месяце. Это было лучше прогноза экономистов на уровне 90,5.

Фунт снова вырос до 1,4044 по отношению к доллару, готовясь преодолеть почти трехлетний максимум 1,4053 на азиатской сессии. Фунт обнаруживает сопротивление около уровня 1,42.

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