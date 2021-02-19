Форекс: В январе розничные продажи в Великобритании снизились

Розничные продажи упали на 8,2 процента в месячном выражении по сравнению с ростом на 0,4 процента в декабре. Экономисты прогнозировали падение на 2,5 процента.

Не считая бензин и дизтопливо, розничные продажи сократились на 8,8 процента после роста на 0,4 процента в предыдущем месяце. Это было больше ожиданий экспертов в -2,6 процента.

Во всех секторах наблюдалось ежемесячное снижение объемов продаж в январе, за исключением розничной торговли вне магазинов и продуктовых магазинов.

В годовом выражении розничные продажи в январе сократились на 5,9 процента по сравнению с ростом на 3,1 процента в декабре. Аналитики ожидали незначительное снижение на 1,3 процента.

Точно так же в годовом выражении продажи без учета бензина и дизельного топлива упали на 3,8 процента после роста на 6,7 процента. Ожидалось, что продажи вырастут на 2,2 процента.

Сумма, потраченная на покупке в Интернете, в январе выросла до 35,2%, что является самым высоким показателем за всю историю.

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