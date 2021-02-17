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Курс золота: Цены на драгметалл продолжают снижаться
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Курс золота: Цены на драгметалл продолжают снижаться

Спотовая стоимость золота упала на 0,4%
​В среду стоимость золота продолжила падать, поскольку стремительное ралли доходности мировых облигаций в сочетании с ростом американского доллара снизило привлекательность драгметалла как убежища.

Спотовая стоимость золота упала на 0,4% до 1788,48 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в Соединенных Штатах потеряли 0,6% до 1 787,55 доллара.

Прибыль 10-летних гособлигаций Соединённых Штатов впервые почти за год превысила 1,3%, что было вызвано растущими опасениями по поводу инфляции на фоне успешного внедрения вакцины и перспектив усиления стимулов.

Трехмесячная подразумеваемая волатильность по 10-летним ставкам свопов стремительно выросла, сигнализируя о том, что казначейские облигации Соединенных Штатов ожидают более глубокие колебания.

Основное внимание трейдеров сегодня будет приковано к протоколу заседания FOMC, поскольку инвесторы задаются вопросом, останется ли денежно-кредитный стимул адаптивным в предстоящем году. Инвесторы опасаются, что сверхлегкая денежно-кредитная политика приведет к безудержной инфляции.

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среда 17.02.2021 | 14:23
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