Форекс: Индекс доверия инвесторов в Германии вырос

Индикатор экономических настроений ZEW в феврале поднялся на 9,4 пункта до отметки в 71,2 пункта. Аналитики прогнозируют, что оценка снизится до 59,6 пункта.

Однако оценка экономической ситуации в Германии ухудшилась на 0,8 пункта до минус 67,2 пункта. Аналитики прогнозируют оценку экономической ситуации на уровне минус 67,0 пункта.

"Аналитики финансового рынка с оптимизмом смотрят вперед", — заявил глава ZEW Ахим Вамбах. Они уверены, что крупнейшая экономика Евросоюза вернется на курс восстановления в течение полугода.

Исследование показало, что в последний месяц зимы настроения относительно экономического развития еврозоны резко возросли.

Соответствующий показатель поднялся на 11,3 пункта до 69,6 пункта. В то же время текущая экономическая ситуация улучшилась на 4,3 пункта до минус 74,6 пункта.

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