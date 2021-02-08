Форекс: В декабре промпроизводство в Германии осталось на прежнем уровне

Декабрьское промпроизводство осталось на прежнем уровне в 1,5% по отношению к прошлому месяцу. Эксперты ожидали рост на 0,3%.
Эксперт Capital Economics Эндрю Кеннингема заявил, что производство могло немного снизиться с декабря, поскольку меры по сдерживанию вирусов продолжали сказываться, а трудности с цепочкой поставок сказывались на производстве в автомобильном секторе.
Экономист сообщил, что в текущем году ВВП вырастет примерно на 3,0% после сокращения на 5,0% в прошлом. Однако прогноз зависит от скорости вакцинации.
Не считая энергетику и строительство рост промпроизводства в декабре составил 0,9%.
В производство промежуточных товаров выросло на 2,0%, а потребительских товаров — на 2,6%. При этом производство капитальных товаров снизилось на 0,5%.
Вне промышленности выработка энергии в декабре снизилась на 2,9%, а производство в строительстве увеличилось на 3,2%.
В годовом выражении сокращение промпроизводства составило 1%.
По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до начала ограничений из-за пандемии короны, производство в декабре все еще было на 3,6 процента ниже.
В 2020 году общее производство в обрабатывающем секторе снизилось на 8,5% относительно прошлого года.Декабрьские заказы упали на 1,9%.
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