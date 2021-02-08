Форекс: В декабре промпроизводство в Германии осталось на прежнем уровне

Декабрьское промпроизводство осталось на прежнем уровне в 1,5% по отношению к прошлому месяцу. Эксперты ожидали рост на 0,3%.

Эксперт Capital Economics Эндрю Кеннингема заявил, что производство могло немного снизиться с декабря, поскольку меры по сдерживанию вирусов продолжали сказываться, а трудности с цепочкой поставок сказывались на производстве в автомобильном секторе.

Экономист сообщил, что в текущем году ВВП вырастет примерно на 3,0% после сокращения на 5,0% в прошлом. Однако прогноз зависит от скорости вакцинации.

Не считая энергетику и строительство рост промпроизводства в декабре составил 0,9%.

В производство промежуточных товаров выросло на 2,0%, а потребительских товаров — на 2,6%. При этом производство капитальных товаров снизилось на 0,5%.

Вне промышленности выработка энергии в декабре снизилась на 2,9%, а производство в строительстве увеличилось на 3,2%.

В годовом выражении сокращение промпроизводства составило 1%.

По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до начала ограничений из-за пандемии короны, производство в декабре все еще было на 3,6 процента ниже.

В 2020 году общее производство в обрабатывающем секторе снизилось на 8,5% относительно прошлого года.

Декабрьские заказы упали на 1,9%.

Читайте также: Форекс: Банк Англии сегодня объявит решение по процентным ставкам