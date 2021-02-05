Форекс: Saxo Bank представляет торговую платформу SaxoTraderGO

Среди основных преимуществ брокер называет наличие мощных торговых инструментов, массу полезных функций в удобном интерфейсе и усовершенствованные тикеты, что позволяет снизить временные затраты на размещение ордеров. Кроме того, на торговой платформе предусмотрены новости, инструменты для технического и фундаментального анализа, что существенно упрощает задачи трейдерам.

Также пользователи оценят.

цепочки опционов;

расширенный список графических инструментов;

возможность анализа результатов;

наличие разбивки доходов;

быстрое закрытие позиций;

высокий уровень защиты счета.

Эта платформа отлично подходит для большинства трейдеров. Профессионалы могут попробовать SaxoTraderPro, где предусмотрена возможность подключения многоэкранных станций.

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