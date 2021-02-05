Форекс: Saxo Bank представляет торговую платформу SaxoTraderGO

Среди основных преимуществ брокер называет наличие мощных торговых инструментов, массу полезных функций в удобном интерфейсе и усовершенствованные тикеты, что позволяет снизить временные затраты на размещение ордеров. Кроме того, на торговой платформе предусмотрены новости, инструменты для технического и фундаментального анализа, что существенно упрощает задачи трейдерам.
Также пользователи оценят.
- цепочки опционов;
- расширенный список графических инструментов;
- возможность анализа результатов;
- наличие разбивки доходов;
- быстрое закрытие позиций;
- высокий уровень защиты счета.
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