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Форекс: Saxo Bank представляет торговую платформу SaxoTraderGO
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Форекс: Saxo Bank представляет торговую платформу SaxoTraderGO

Эта платформа отлично подходит для большинства трейдеров
​SaxoTraderGO – авторская торговая платформа, которую предлагает брокер. В компании отмечают, что терминал отмечен многочисленными наградами. 

Среди основных преимуществ брокер называет наличие мощных торговых инструментов, массу полезных функций в удобном интерфейсе и усовершенствованные тикеты, что позволяет снизить временные затраты на размещение ордеров. Кроме того, на торговой платформе предусмотрены новости, инструменты для технического и фундаментального анализа, что существенно упрощает задачи трейдерам.

Также пользователи оценят.

  • цепочки опционов;
  • расширенный список графических инструментов;
  • возможность анализа результатов;
  • наличие разбивки доходов;
  • быстрое закрытие позиций;
  • высокий уровень защиты счета.
Эта платформа отлично подходит для большинства трейдеров. Профессионалы могут попробовать SaxoTraderPro, где предусмотрена возможность подключения многоэкранных станций.

Источник: Saxo Bank

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пятница 05.02.2021 | 14:43
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