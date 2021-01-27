Форекс: Потребительские настроения в Германии падают

В феврале индекс настроений потребителей упал на 8,1 пункта до -15,6 с -7,5 в январе. Эксперты прогнозировали значение -7,9.

"Закрытие ресторанной торговли и значительной части розничного сектора в середине декабря 2020 года оказало такое же разрушительное влияние на потребительские расходы, как и первая блокировка прошлой весной", — заявил Рольф Бюркль, потребительский эксперт GfK.

Исследовательская группа отметила, что недавнее решение о продлении строгих мер изоляции разрушило надежды на скорейшее восстановление настроений потребителей.

Склонность к покупкам резко упала, в то время как ожидания в отношении экономики и доходов в январе показали умеренное снижение.

Индекс экономических ожиданий в январе упал на 3,1 пункта до 1,3. Стабильный тренд частично отражает стабильность рынка труда в свете глубокой рецессии, а также тот факт, что производственный сектор, значительная часть экономики Германии, не сильно пострадал от закрытия.

Ожидания по доходам снизились на 6,5 пункта до -2,9.

GfK отметила, что продление карантина до середины февраля повысило вероятность того, что затронутые отрасли столкнутся с волной банкротств. Это усиливало опасения сотрудников по поводу потери рабочих мест, что, в свою очередь, сказывалось на ожиданиях доходов.

Индекс склонности к покупкам упал на 36,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем до нуля в январе.

Опрос проводился с 7 по 18 января. Результаты взяты из исследования GfK Consumer Climate MAXX и основаны на примерно 2 000 опросов потребителей в месяц, проводимых по поручению Европейской комиссии.

Читайте также: В декабре темпы восстановления производственного сектора Турции снижаются