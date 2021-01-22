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Форекс: В IV квартале инфляция в Новой Зеландии выросла
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Форекс: В IV квартале инфляция в Новой Зеландии выросла

Цены на продукты питания поднялись на 2,5%
В пятницу Статистическое управление Новой Зеландии опубликовало отчет, согласно которому потребительские цены в стране за IV квартал 2020 года выросли на 1,4% в годовом исчислении, не изменившись по сравнению с предыдущими тремя месяцами и превзойдя ожидания роста на 1,0%.

Жилищно-коммунальные услуги выросли на 2,6% в годовом выражении, а аренда жилья — на 2,9%. Цены на продукты питания поднялись на 2,5%, фрукты и овощи — на 8,6%.

Алкогольные напитки и табак подорожали на 6,0%, сигареты — на 11%. Цены на транспорт снизились на 3,7%, а услуги перевозок — на 8,1%.

На ежеквартальной основе с учетом сезонных колебаний инфляция выросла на 0,6%.

В отдельности транспорт вырос на 2,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что обусловлено ростом цен на автомобили и услуги пассажирского транспорта. 

Жилищно-коммунальные услуги выросли на 0,5%, чему способствовало повышение цен на жилья в размере 1,3%. Продовольствие упало на 1,7% из-за снижения цен на фрукты и овощи.

В четвертом квартале средняя цена за 1 литр бензина с октановым числом 91 составляла 1,87 новозеландского доллара по сравнению с 1,86 доллара в сентябре 2020 года.

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пятница 22.01.2021 | 10:29
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