Форекс: В США количество обращений за пособием по безработице снижается

По информации министерства число первичных обращений снизилось до 900 тыс. Эксперты прогнозировали, что данный показатель будет находиться на уровне 910 тыс.

Даже с учетом пересмотра в сторону понижения, количество обращений на прошлой неделе было самым большим с момента достижения 1,011 млн заявок на неделе, закончившейся 22 августа.

Между тем, Минтруда сообщило, что за четыре недели среднее число обращений составило 848 тыс.

"Перспективы фискального стимулирования, наряду с более широким распространением вакцин, указывают на улучшение перспектив рынка труда, но с учетом того, что пандемия все еще продолжается, в обозримом будущем требования будут оставаться повышенными", - сказала Лидия Буссур, ведущий экономист Oxford Economics в США

В отчете также говорится, что число заявок на пособие по безработице сократилось на 127 000 до 5,054 млн за неделю, закончившуюся 9 января.

Среднее значение за четыре недели составило 5,126,250, что на 67,000 меньше пересмотренного среднего значения предыдущей недели в 5,193,250.

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