Форекс: Декабрьские цены производителей в Германии выросли

Декабрьский индекс цен производителей вырос на 0,2%в годовом выражении после снижения на 0,5% в ноябре 2020 года. Экономисты прогнозировали снижение показателя на 0,3%.

Без учета энергии, декабрьские цены производителей выросли на 0,3% в годовом выражении. Цены на энергоносители снизились на 0,1%.

Среди прочего, в декабре цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 1,6% в годовом исчислении. Цены на капитальные товары и промежуточные товары выросли на 0,9% и 0,8% соответственно.

Между тем, цены на потребительские товары краткосрочного пользования обвалились на 1,8%.

В месячном выражении цены производителей выросли на 0,8% в декабре после роста на 0,2% в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали рост данного показателя на 0,3%.

В 2020 году среднегодовые цены производителей Германии опустились на 1,0%.

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