Курс золота: Стоимость драгоценного металла продолжает рост

Спотовая цена золота поднялась на 0,3% до отметки 1843,13 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США подорожали на 0,7% до значения 1841,90 доллара.

Данные, опубликованные в понедельник, показали, что экономика Китая выросла к концу 2020 года.

После сокращения на 6,8% в первые три месяца, экономика Китая продемонстрировала стремительный рост в оставшиеся месяцы прошлого года.

Страна завершила год с более высоким, чем прогнозировалось, ростом в 6,5% за последний квартал 2020 года.

В Китае прогнозируется V-образное восстановление, в то время как в других крупных экономиках мира восстановление будет W- или U-образным.

Сегодня Джанет Йеллен предстанет перед Финансовым комитетом Сената на рассмотрениях и одобрениях своей кандидатуры в качестве министра финансов США, и она, вероятно, потребует от федерального правительства поддержать программу Джо Байдена по стимулированию экономики страны для ее быстрейшего восстановления.

Завтра должна состояться инаугурация избранного президента Джо Байдена.

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