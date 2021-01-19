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Форекс: Декабрьские цены чешских производителей остались на прежнем уровне
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Форекс: Декабрьские цены чешских производителей остались на прежнем уровне

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре не изменился
​В декабре цены производителей в Чешской Республике оставались на прежнем уровне, как показали данные Чешского статистического управления во вторник.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре не изменился в годовом выражении после снижения на 0,1% в предыдущем месяце.

В октябре 2020 года цены производителей выросли на 0,3%.

В декабре цены на водоснабжение выросли на 6,4% в годовом выражении, а на электричество, газ и кондиционирование воздуха — на 5,6%.

Цены на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров снизились на 2,2%, а стоимость продукции обрабатывающей промышленности подешевела на 1,2%.

Цены на энергоносители снизились на 2,8%. Цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли на 2,5% и 3,3% соответственно.

В месячном выражении в декабре цены производителей выросли на 0,2% относительно ноября. Экономисты прогнозировали рост на 0,3%.

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вторник 19.01.2021 | 11:55
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