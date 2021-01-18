Форекс: Бундесбанк предупреждает о возможном снижении экономики Германии

Восстановление крупнейшей экономики еврозоны снизилось в последний квартал 2020 года на фоне возобновления роста заболеваемости Covid-19. Правительство восстановило ограничения на изоляцию, чтобы бороться с пандемией коронавируса.

По данным Бундесбанка, серьезного спада не произошло, поскольку экономическая активность продолжала восстанавливаться. Промышленная отрасль, сфера строительства и розничная торговля продолжали восстанавливаться до ноября 2020 года.

"Это компенсировало бы убытки, которые, вероятно, возникнут в результате закрытия розничной торговли в декабре", — сказали в банке.

Деловое доверие продолжило улучшаться в декабре, предполагая, что карантинные ограничения, которые были продлены и ужесточены в начале нового года, не отбросят восстановление экономики слишком далеко назад.

"При этом, если уровень заражения существенно не снизится, а текущие ограничения на экономическую деятельность продлятся дольше запланированного времени может произойти заметный спад", — заявили в Бундесбанке.

Согласно официальной статистике, ВВП Германии в 2020 году обвалился на 5%.

Банк ожидает, что уровень инфляции в январе будет положительным в связи с введением сертификатов на выбросы CO2 для потребления нефтепродуктов и газа, а также истечением срока снижения ставок НДС.

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