Финансовый рынок - Трамп назвал призывы к его импичменту опасными

В разговоре с журналистами Трамп сказал, что никогда не призывал к какому-либо насилию. Он уверен, что все призывы к импичменту являются попытками конкурентов очернить его репутацию. Также Д. Трамп считает свою речь 6 января, после которой в стране начались беспорядки, вполне допустимой, что подтвердили изучившие ее специалисты.

Накануне 11 января в Конгрессе США была опубликована резолюция об импичменте Д. Трампа. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он поставл под угрозу безопасность государства. Документ будет вынесен на голосование, если Трамп не пойдет в отставку.

6 января произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа, которые не хотят признавать итоги голосования, согласно которому Джо Байден был избран новым президентом США. Митинги повлекли за собой серьезные столкновения с полицией, есть также и погибшие, многие задержаны.

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