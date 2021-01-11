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Фондовый рынок - Европейские фондовые индексы снизились
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Фондовый рынок - Европейские фондовые индексы снизились

Европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,4%
​В понедельник европейские фондовые индексы снизились, поскольку опасения по поводу роста числа случаев коронавируса затмили надежды на стимулирование экономики.

Избранный президент США Джо Байден сказал, что на этой неделе будет обнародована программа по бюджетному стимулированию экономики страны, которая включает прямые выплаты американцам в размере 2 000 долларов и помощь малому бизнесу.

Европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,4% до 409,51 после роста на 0,7% в пятницу. Немецкий DAX упал на 0,7%, французский индекс CAC 40 опустился на 0,6%, а британский FTSE 100 обвалился на 0,5%.

Бумаги Relief Therapeutics Holding AG выросли более чем на 6%. Швейцарская компания и NeuroRx, Inc. объявили, что они подписали соглашение об участии в клинических испытаниях с Quantum Leap Healthcare Collaborative.

Акции Euronext снизились. Оператор фондовой биржи заявил, что устранил технический сбой в торговле индексными деривативами.

Акции нефтеперерабатывающей компании Total снизились на 1,4% после объявления о приобретении Fonroche Biogaz, компании, которая проектирует, строит и эксплуатирует установки для анаэробного сбраживания во Франции.

Стоимость TeamViewer AG снизилась на 1,2 процента. Компания-разработчик программного обеспечения сообщила, что, по предварительным данным, общие счета за четвертый квартал выросли на 32%.

Нефтяные компании BP и Royal Dutch Shell снизились на 0,5%.

Бумаги крупнейшего британского ритейлера спортивной одежды JD Sports выросли на 4,4% после того, как он заявил, что годовая прибыль "значительно превзойдет" ожидания рынка.

Акции компании Smith + Nephew, занимающейся медицинскими технологиями, упали на 3%. 

Авиакомпания easyJet потеряла 1,5% после того, как подписала новый пятилетний кредит на сумму 1,87 миллиарда долларов, подписанный синдикатом банков и поддержанный частичной гарантией от UK Export Finance в рамках их схемы гарантий развития экспорта.

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понедельник 11.01.2021 | 14:09
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