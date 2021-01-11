Фондовый рынок - Европейские фондовые индексы снизились

Избранный президент США Джо Байден сказал, что на этой неделе будет обнародована программа по бюджетному стимулированию экономики страны, которая включает прямые выплаты американцам в размере 2 000 долларов и помощь малому бизнесу.

Европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,4% до 409,51 после роста на 0,7% в пятницу. Немецкий DAX упал на 0,7%, французский индекс CAC 40 опустился на 0,6%, а британский FTSE 100 обвалился на 0,5%.

Бумаги Relief Therapeutics Holding AG выросли более чем на 6%. Швейцарская компания и NeuroRx, Inc. объявили, что они подписали соглашение об участии в клинических испытаниях с Quantum Leap Healthcare Collaborative.

Акции Euronext снизились. Оператор фондовой биржи заявил, что устранил технический сбой в торговле индексными деривативами.

Акции нефтеперерабатывающей компании Total снизились на 1,4% после объявления о приобретении Fonroche Biogaz, компании, которая проектирует, строит и эксплуатирует установки для анаэробного сбраживания во Франции.

Стоимость TeamViewer AG снизилась на 1,2 процента. Компания-разработчик программного обеспечения сообщила, что, по предварительным данным, общие счета за четвертый квартал выросли на 32%.

Нефтяные компании BP и Royal Dutch Shell снизились на 0,5%.

Бумаги крупнейшего британского ритейлера спортивной одежды JD Sports выросли на 4,4% после того, как он заявил, что годовая прибыль "значительно превзойдет" ожидания рынка.

Акции компании Smith + Nephew, занимающейся медицинскими технологиями, упали на 3%.

Авиакомпания easyJet потеряла 1,5% после того, как подписала новый пятилетний кредит на сумму 1,87 миллиарда долларов, подписанный синдикатом банков и поддержанный частичной гарантией от UK Export Finance в рамках их схемы гарантий развития экспорта.

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