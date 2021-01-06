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Форекс - В МОФТ собрали все отзывы о LMFX (LMFX com) и составили досье на этого брокера
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Форекс - В МОФТ собрали все отзывы о LMFX (LMFX com) и составили досье на этого брокера

В профиле LMFX на МОФТ можно провести сравнительный анализ основных параметров работы брокера и его комиссий
Финансовые эксперты МОФТ проверили официальный сайт брокера LMFX и его торговые условия и обновили профиль этой компании на сайте Объединения актуальными данными о ее работе на рынке Форекс. Таким образом вся информация о компании LMFX и ее сервисах теперь доступна в одном месте — профиле этого брокера на сайте МОФТ.

На странице брокера можно изучить историю его создания и работы на финансовом рынке, ознакомиться с полученными LMFX наградами, регуляцией и лицензиями компании. Здесь также можно изучить информацию о действующих в компании инвестиционных программах, бонусных предложениях и условиях работы в компании для партнеров.

Также в профиле LMFX на МОФТ можно провести сравнительный анализ основных параметров работы брокера и его комиссий с аналогичными показателями топовых брокеров, изучить динамику популярности компании среди трейдеров.

Дополнительно в профиле брокера можно ознакомиться с промодерированными отзывами о работе брокера, а также оставить свой отзыв о сотрудничестве с данной компанией, поставить оценку брокеру. Все эти данные влияют на рейтинг брокера, поэтому тщательно проверяются специалистами МОФТ перед публикацией.

МОФТ ориентируется на клиентов и заботится об их безопасности, поэтому специалисты Объединения, перед публикацией какой-либо информации о компании LMFX (LMFX com), тщательно изучают и проверяют ее. Таким образом, защищая права своих клиентов и поддерживая их, — МОФТ публикует только правдивую информацию о работе LMFX, что позволяет сделать объективный анализ деятельности брокера и принять правильное решение о сотрудничестве с ним.

Для того, чтобы изучать самую актуальную информацию о брокерах рынка Форекс, присоединяйтесь к МОФТ!

Материал подготовлен: Екатерина Фесеева



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среда 06.01.2021 | 15:08
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