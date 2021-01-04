Азиатский рынок акций торгуется без единой динамики

Фондовые игроки ожидают отчёт декабрьского заседания Федеральной резервной системы, который будет опубликован в среду и определит дальнейшее направление покупки активов.

Большое количество данных по производствам и услугам по всему миру, а также тщательно отслеживаемый отчет о заработной плате в США за декабрь могут дать дополнительные подсказки о темпах восстановления экономики.

Во вторник инвесторы будут следить за вторым туром выборов в Джорджии на два места в Сенате США, которые определят контроль над верхней палатой Конгресса.

Что касается коронавируса, то общее число случаев коронавируса в мире превысило отметку в 85 миллионов, а ежедневные случаи заболевания в США выросли до рекордных 300000 человек, после новогодних праздников.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,3%. Опрос предприятий показал, что темпы роста производственного сектора Китая в декабре замедлились на фоне роста ценового давления.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе упал до 53,0 пункта с ноябрьских 54,9. Официальный показатель производственной деятельности с упором на более крупные и государственные фирмы также снизился, но остался высоким.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,4%. Пекин пригрозил ответными действиями в ответ на объявление Нью-Йоркской фондовой биржи об исключении из списка трех крупных китайских телекоммуникационных компаний в связи с последней вспышкой напряженности между Пекином и Вашингтоном.

Японский индекс Nikkei упал примерно на 0,5%, а иена укрепилась после сообщений о том, что японское правительство рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в столице Токио и трех соседних префектурах.

Снижение было ограничено после того, как опрос показал, что в декабре производственная деятельность японских предприятий стабилизировалась впервые за два года.

Австралийский индекс ASX 200 вырос на 1,4% несмотря на рост числа случаев заболевания Covid-19 в Новом Южном Уэльсе и Виктории.

Южнокорейский Kospi прибавил 1,8%, впервые преодолев порог в 2900 пунктов благодаря ставкам на более быстрое восстановление экономики.

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