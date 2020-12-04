На фондовых рынках массово скупают рискованные акции

За прошлый месяц фонды ценных бумаг показали максимальный приток средств на уровне 115 миллиардов долларов, информировал Bank of America, опираясь на исследования компании EPFR. За последние семь дней приток капитала в фонды ценных бумаг составил 9,7 миллиардов долларов.

А вот безопасный актив, такой как золото, показал отток капитала за три недели на уровне 9 миллиардов долларов.

Огромные расходы стран на сдерживание распространения пандемии коронавируса и мощные программы стимулирования главных финансовых регуляторов государств увеличили прогнозы на восстановление мировой экономики и рост инфляции. Это привело к повышенному интересу инвесторов к госбумагам с защитой от инфляции, что помогло им привлечь за семь дней 2 миллиарда долларов.

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