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Обзор рынка развивающихся стран
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Обзор рынка развивающихся стран

Ценные бумаги перспективных рынков не прекращают свой рост
​Большая часть валют развивающихся стран Европы, Ближней Азии, Африки упали 3 декабря по причине слабых экономических данных и увеличивающегося количества зараженных в мире.

Несмотря на это, ценные бумаги перспективных рынков не прекращают свой рост, и уже достигли своего трехлетнего максимума, так как низкие и отрицательные ставки на кредиты в многих странах значат, что ценные бумаги все еще выгоднее для прибыли в короткие сроки.

Турецкая валюта упала вследствие того, что годовая инфляция государства за прошлый месяц увеличила темпы своего роста сильнее, чем предполагалось, до максимального значения с августа прошлого года в более чем 14 процентов, дав сигнал о том, что нужно сохранить строгую денежно-кредитную политику после внезапного повышения кредитных ставок в ноябре.

Валюты стран центральной Европы незначительно упали в соотношении с евро, так как все еще опасения по поводу экономического кризиса перевешивают положительные новости о препаратах от COVID-19.

"Теперь все думают не о том, когда вакцина появится, а как быстро ее получат все жители стран, так как есть множество факторов, которые нужно решить, прежде чем вакцину на самом деле можно будет получить", - заявил Петр Матыс, сотрудник Rabobank.

Европейские государства понесли существенные убытки от второй волны коронавируса, которая заставила правительства многих стран внедрять более строгие карантинные ограничения.

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четверг 03.12.2020 | 17:04
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