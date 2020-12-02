Экономика Австралии в Q3 выросла на 3,3%

"В Q3 текущего года экономика Австралии выросла на 3,3% из-за снижения карантинных ограничений во многих штатах и регионах, введенных для предотвращения стремительно распространяющейся пандемии коронавируса. Подъему ВВП в Q3 предшествовал обвал экономики страны на рекордные 7% в Q2. Однако, независимо от восстановления экономики, уровень активности в ней далек от докризисных показателей", - заявляет агентство.

Согласно информации, потребительская активность в Австралии увеличилась на 4,3 п.п. после масштабного обвала на 12,5%, по окончанию второго квартала. Уровень потребительской активности в секторе услуг продемонстрировал рост на 9,8% на фоне смягчения карантинных ограничений. Рост активности в секторе спорта и индустрии развлечений составил 14,7%, в сфере телекоммуникации — 6,3% и в секторе промпроизводства — 4%.

Снижение карантинных ограничений, связанных с гостиничным бизнесом и сферой питания, позволило им зафиксировать максимальный рост потребительской активности на уровне в 41%.

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