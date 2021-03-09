Криптовалюта: Биткоин способен уничтожить американский фондовый рынок

С тех пор преимущество биткоина над облигациями, нефтью, акциями банков, золотых и технологических компаний увеличилось.

Согласно последнему отчету Goldman Sachs, по состоянию на 4 марта годовая доходность биткоина, составлявшая около 70%, была примерно вдвое больше, чем у ближайшего конкурента.

Сейчас сравнения могут увеличиться в пользу биткоина на фоне недавнего всплеска продаж акций США, который привел к тому, что индекс Standard & Poor's 500 оставался на прежнем уровне с начала года.

Восстановление цен на нефть и реальной доходности повысило прибыль циклических секторов, таких как, как энергетика и финансы, которые, тем не менее, отстают от биткоина.

Согласно отчетам CoinDesk, биткоин рассматривается многими инвесторами на криптовалютных и традиционных рынках как потенциальное средство защиты от инфляции, особенно в эпоху, когда центральные банки по всему миру закачивают триллионы долларов недавно "напечатанных" денег в финансовые рынки для стимулирования экономики. Тем не менее, золото потеряло около 10% за год, что побудило некоторых наблюдателей за рынком утверждать, что биткоин отнимает долю рынка у желтого металла.

Согласно опросу, около 40% клиентов Goldman Sachs имеют доступ к криптовалютам несмотря на то, что совсем недавно, в мае 2020 года, подразделение по управлению капиталом Goldman в своей презентации утверждало, что цифровые активы " не подходят для инвестиций наших клиентов".

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