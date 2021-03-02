Стоимость биткоина: В китайской провинции запретят майнинг криптовалют

Там собираются попросту запретить майнинг криптовалюты. Такая мера направлена на то чтобы сэкономить электроэнергию. Все майнинговые компании, которые работают в провинции, будут закрыты к апрелю.

В дальнейшем власти региона намерены жестко контролировать данную сферу. На сегодняшний день Внутренняя Монголия является одним из крупнейших регионов Китая по объему добычи криптовалют. Майнинг оказывает негативное воздействие на климат. Количество электроэнергии, необходимой для его добычи, сопоставимо со значением, которое потребляет целая страна за год.

Также при майнинге вырабатывается углекислый газ, который сопровождает процесс выработки электричества. Это, в свою очередь, приводит к усилению парникового эффекта на всей планете. Власти страны намерены запрещать строительство любых новых площадок по добыче криптовалют, а также контролировать масштабы развития центров обработки данных.

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