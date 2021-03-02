Курс биткоина: Стоимость возвращается к отметке в 50 000 долларов

Стоит отметить, что традиционные финансовые рынки также восстанавливаются. Вчера S&P 500 вырос более чем на 2%, NASDAQ Composite - более чем на 3%, а NASDAQ 100 - почти на 3%.

С тех пор, как на прошлой неделе BTC упал в цене более чем на 13000 долларов за несколько дней, актив изо всех сил пытался восстановиться.

Однако вчера быки наконец восстановили контроль и подтолкнули криптовалюту на север. За несколько часов BTC увеличил стоимость более чем на 7 000 долларов и даже ненадолго превысил 50 000 долларов.

Это произошло на фоне сообщений о том, что гигантский многонациональный инвестиционный банк США Goldman Sachs перезапустит свою торговую платформу криптовалюты - новости, которые сообщество приветствовало как оптимистичное развитие событий.

Тем не менее, с тех пор BTC немного снизился и в настоящее время торгуется около 49 000 долларов.

С технической точки зрения 50 000 долларов остаются первым серьезным препятствием на пути биткоинов. Если актив решительно победит его, следующие линии сопротивления составляют 52 500 и 55 000 долларов.

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