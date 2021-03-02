Курс биткоина: Стоимость возвращается к отметке в 50 000 долларов

Стоит отметить, что традиционные финансовые рынки также восстанавливаются. Вчера S&P 500 вырос более чем на 2%, NASDAQ Composite - более чем на 3%, а NASDAQ 100 - почти на 3%.
С тех пор, как на прошлой неделе BTC упал в цене более чем на 13000 долларов за несколько дней, актив изо всех сил пытался восстановиться.
Однако вчера быки наконец восстановили контроль и подтолкнули криптовалюту на север. За несколько часов BTC увеличил стоимость более чем на 7 000 долларов и даже ненадолго превысил 50 000 долларов.
Это произошло на фоне сообщений о том, что гигантский многонациональный инвестиционный банк США Goldman Sachs перезапустит свою торговую платформу криптовалюты - новости, которые сообщество приветствовало как оптимистичное развитие событий.
Тем не менее, с тех пор BTC немного снизился и в настоящее время торгуется около 49 000 долларов.С технической точки зрения 50 000 долларов остаются первым серьезным препятствием на пути биткоинов. Если актив решительно победит его, следующие линии сопротивления составляют 52 500 и 55 000 долларов.
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