Стоимость биткоина: Майнинг губительно влияет на мировой климат

Сегодня количество энергии, которое задействовано для майнинга, уже достигло уровня, эквивалентного углеродному следу Аргентины за год. В данном случае речь идет о десятках терраватт энергии, которая используется исключительно для майнинга.

Алгоритм добычи биткоинов усложняется в по мере увеличения объемов криптовалюты. В настоящее время в мире добыто более 18,5 млн биткоинов из 21 млн возможных. Для майнинга требуется специальное оборудование, которое имеет высокую вычислительную мощность и которое нуждается в больших объемах электроэнергии.

Выбросы углекислого газа, которые сопровождают производство электроэнергии, приводят к усиления парникового эффекта на всей планете. Биткоин начал стремительно расти в марте 2020 года на фоне новостей о пандемии коронавируса. В этот период рынки нефти и ценных бумаг обрушились.

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