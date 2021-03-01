МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Крипторынок
Стоимость биткоина: Майнинг губительно влияет на мировой климат
logo

Стоимость биткоина: Майнинг губительно влияет на мировой климат

Сегодня количество энергии, которое задействовано для майнинга, уже достигло уровня, эквивалентного углеродному следу Аргентины за год
​Ученые из США предупредили о губительном влиянии майнинга криптовалют на климат. Так, согласно их данным, для добычи необходимо электроэнергии столько, сколько иногда используют целые страны.

Сегодня количество энергии, которое задействовано для майнинга, уже достигло уровня, эквивалентного углеродному следу Аргентины за год. В данном случае речь идет о десятках терраватт энергии, которая используется исключительно для майнинга.

Алгоритм добычи биткоинов усложняется в по мере увеличения объемов криптовалюты. В настоящее время в мире добыто более 18,5 млн биткоинов из 21 млн возможных. Для майнинга требуется специальное оборудование, которое имеет высокую вычислительную мощность и которое нуждается в больших объемах электроэнергии.

Выбросы углекислого газа, которые сопровождают производство электроэнергии, приводят к усиления парникового эффекта на всей планете. Биткоин начал стремительно расти в марте 2020 года на фоне новостей о пандемии коронавируса. В этот период рынки нефти и ценных бумаг обрушились.

Читайте также: Стоимость биткоина: В Россию ввезли оборудование для майнинга

понедельник 01.03.2021 | 20:56
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok