Экономика: Rakuten разрешил производить оплату в криптовалюте

Согласно недавнему заявлению компании, пользователи криптовалютного кошелька Rakuten теперь могут обменивать биткоины, эфир и биткоин-наличные на электронные деньги фирмы, Rakuten Cash, для оплаты ее приложения Pay и кредитной карты Point.

Гигант электронной коммерции Rakuten заявляет, что не взимает комиссию за такие переводы, которая может варьироваться от 9,37 долларов США до максимальной суммы в 937 долларов США в месяц.

Этот шаг компании означает, что клиенты, могут производить расчеты криптовалютой у всех продавцов на территории Японии, которые принимают Rakuten Pay и Rakuten Point Card.

Этой весной компания Rakuten планирует интегрировать свой криптокошелек в приложение Pay.

Согласно информации JPMorgan Insight, у сервиса электронной коммерции Rakuten более 95 миллионов зарегистрированных пользователей по всей стране.

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