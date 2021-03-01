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Экономика: Rakuten разрешил производить оплату в криптовалюте
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Экономика: Rakuten разрешил производить оплату в криптовалюте

Этой весной компания Rakuten планирует интегрировать свой криптокошелек в приложение Pay
​Крупнейшая японская компания по электронной коммерции Rakuten теперь позволяет пользователям тратить биткоины и другие криптовалюты в торговых точках по всей Японии.

Согласно недавнему заявлению компании, пользователи криптовалютного кошелька Rakuten теперь могут обменивать биткоины, эфир и биткоин-наличные на электронные деньги фирмы, Rakuten Cash, для оплаты ее приложения Pay и кредитной карты Point.

Гигант электронной коммерции Rakuten заявляет, что не взимает комиссию за такие переводы, которая может варьироваться от 9,37 долларов США до максимальной суммы в 937 долларов США в месяц.

Этот шаг компании означает, что клиенты, могут производить расчеты криптовалютой у всех продавцов на территории Японии, которые принимают Rakuten Pay и Rakuten Point Card.

Этой весной компания Rakuten планирует интегрировать свой криптокошелек в приложение Pay.

Согласно информации JPMorgan Insight, у сервиса электронной коммерции Rakuten более 95 миллионов зарегистрированных пользователей по всей стране.

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понедельник 01.03.2021 | 15:22
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