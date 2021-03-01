Курс биткоина: Ценность крупнейшей криптовалюты под сомнением

Большое количество электроэнергии, требуемое для майнинга цифровых активов, и возможность того, что власти создадут огромные препятствия для биткоина, указывают на то, что токен в будущем растеряет "большую часть своей стоимости", — сообщили в BCA Research Inc.

Расходы и медленность транзакций биткоина делают его "малопригодным в виде инструмента обмена", — сообщил ведущий эксперт BCA Research Питер Березин. Помимо того, организации, направленные на сохранение экологии, будут обходить фирмы, связанные с биткоинами, из-за огромного потребления энергии майнерами в компьютерных сетях.

Биткоин вырос более чем в пять раз за последний год, что вызывает разногласия, когда сторонники нового класса активов сталкиваются со скептиками, которые видят спекулятивный пузырь. Среди недавних заметных событий — покупка токена Tesla Inc. за 1,5 миллиарда долларов. В то же время соучредитель Microsoft Corp. Билл Гейтс и министр финансов Джанет Йеллен относятся к числу тех, кто проявляет осторожность.

По данным BCA, правительства будут создавать больше препятствий, потому что они могут потерять миллиарды долларов дохода от сеньоража — разницы между номинальной стоимостью денег и стоимостью их производства.

"Многие компании приблизились к биткоину, чтобы ассоциировать себя с технологической мистикой цифровой валюты", — добавил Березин из BCA. "Когда фонды ESG начнут уходить из Биткоина, его цена начнет снижаться. Держись подальше."

В понедельник биткоин вырос на 3% до 46 615 долларов по состоянию на 8:13 утра в Лондоне. Это оставляет его далеко позади рекордного максимума в 58 350 долларов, установленного чуть более недели назад.

Другие комментаторы сохраняют оптимизм в отношении перспектив цифровых валют. Хотя существует множество рисков, биткоин находится на переломном этапе, и мы, возможно, "находимся в начале массового превращения криптовалюты в мейнстрим", — сообщается в отчете Citigroup Inc.

В краткосрочной перспективе инвестиционные потоки в биткоин-фонды могут быть одним из ключей к прогнозам цен. Эксперты JPMorgan Chase & Co. заявили, что приток средств в Grayscale Bitcoin Trust — крупнейший торгуемый криптовалютный фонд — "прекращается", а денежные средства, поступающие в другие средства биткоина, "недостаточно сильны, чтобы предотвратить общее замедление движения фонда биткоинов и создать импульс потока".

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