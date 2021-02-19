Стоимость биткоина: И. Маск считает биткоин лучше наличных денег

По словам Маска, необходимо искать альтернативные инвестиции, в то время как наличные средства постепенно теряют популярность.

Биткоин в очередной раз побил свой исторический рекорд 17 февраля, достигнув стоимости 52,2 тысячи долларов за монету. Резкий скачок роста начался после того, как компания Tesla объявила о покупке криптовалюты на 1,5 млрд долларов. По словам автомобильной компании, в ближайшее время она намерена начать принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.

На фоне данного заявление инвесторы Tesla решили ограничить инициативу Маска по покупке биткоинов. Данный вопрос был поднят инвестиционной компанией Baillie Gifford, которая является одним из крупнейших акционером автогиганта.

В конце января И. Маск разместил в своем Twitter-аккаунте хештег биткоина. Данный твит помог валюте вырасти в цене на 15% буквально за 30 минут.

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