Курс биткоина: Илон Маск взбудоражил рынок криптовалют

В биографии Маска в Твиттере просто написано "биткоин" без дополнительных объяснений, но предположений о том, что самый богатый человек в мире может быть биткоин-инвестором, было достаточно, чтобы спровоцировать ралли популярной криптовалюты. Цены выросли на 15% за считанные минуты, что стало самым большим внутридневным движением за год. Биткоин снизился лишь на лондонских торгах.

Лидирующая криптовалюта биткоин выросла на 11% до 37 578 долларов США, после того, как поднялась до 38 089 долларов США.

"Этот огромный спад произошел из-за твита Илона", - сказал Антони Тренчев, управляющий Nexo в Лондоне, который позиционирует себя как крупнейшего в мире крипто-кредитора. Поддержка Маском биткоина "создает безопасную зону для небольших компаний и, возможно, всех участников S&P 500", — сказал он.

Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют по объему, в пятницу ненадолго приостановила снятие средств в связи со значительным увеличением запросов.

Трейдеры, пытавшиеся читать между строк твитов Маска, интерпретировали его загадочные сообщения как поддержку биткоина и Dogecoin, цифровой монеты, изначально созданной в шутку. По данным CoinMarketCap, цены на Dogecoin резко выросли в пятницу, подскочив примерно на 300% за последние 24 часа до 0,04355 доллара США.

Когда кто-то спросил, владеет ли Маск криптовалютой Dogecoin, он ответил: "Нет, но, может быть, однажды".

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