Курс биткоина: Сбербанк намерен выпустить собственную криптовалюту

По его словам, банк технологически готов работать с такой валютой, поскольку были проведены различные тесты, которые показали что такое решение будет вполне обоснованным.

По закону, выпуск собственной криптовалюты, которая считается цифровым финансовым активом возможен только на отдельно зарегистрированной площадке. Сама процедура регистрации может занимать до 45дней, по истечения которых банк получит право на выпуск своей валюты либо предписания от регулятора устранить возможные нарушения.

В случае благоприятного исхода запуск криптовалюты планируется весной 2021 года, но руководство банка не понимает до конца порядок ее налогообложения. В течение нескольких месяцев данный вопрос может быть прояснен. Новая криптовалюта будет называться сберкоин и наиболее вероятная сфера ее применения будет выпуск цифровых векселей.

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