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Курс биткоина: Сбербанк намерен выпустить собственную криптовалюту
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Курс биткоина: Сбербанк намерен выпустить собственную криптовалюту

Банк технологически готов работать с такой валютой
​Сбербанк хочет выпускать собственную криптовалюту. Для этого он уже подал заявку на регистрацию собственной блокчейн-платформы, которая в перспективе должна будет выпускать криптовалюту. Об это заявил замглавы кредитной организации А. Попов.

По его словам, банк технологически готов работать с такой валютой, поскольку были проведены различные тесты, которые показали что такое решение будет вполне обоснованным.

По закону, выпуск собственной криптовалюты, которая считается цифровым финансовым активом возможен только на отдельно зарегистрированной площадке. Сама процедура регистрации может занимать до 45дней, по истечения которых банк получит право на выпуск своей валюты либо предписания от регулятора устранить возможные нарушения.

В случае благоприятного исхода запуск криптовалюты планируется весной 2021 года, но руководство банка не понимает до конца порядок ее налогообложения. В течение нескольких месяцев данный вопрос может быть прояснен. Новая криптовалюта будет называться сберкоин и наиболее вероятная сфера ее применения будет выпуск цифровых векселей.

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четверг 21.01.2021 | 19:24
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