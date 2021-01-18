Курс биткоина: Популярная криптовалюта выросла

Криптовалюта может пострадать от оттока инвесторов, следующих за трендом, если она не сможет в ближайшее время "прорваться" выше 40 000 долларов, считают аналитики, среди которых Николаос Панигирцоглу.

"Поток в Grayscale Bitcoin Trust, вероятно, должен будет поддерживать темп в 100 миллионов долларов в день в ближайшие дни и недели, чтобы произошел такой прорыв", - написали аналитики.

Трейдеры, ищущие подсказки относительно желания инвесторов к риску, были охвачены ошеломляющим ралли биткоина и стремительным падением на 12% с рекордных почти 42000 долларов 8 января. Бум криптовалюты с марта отразил реакцию финансовых рынков, переполненных стимулами.

Стратеги JPMorgan заявили, что биткоин был в аналогичном положении в конце ноября, за исключением стоимости в 20 000 долларов. Они сообщали, что потоки институциональных инвестиций в траст Grayscale помогли крупнейшей в мире криптовалюте продолжить рост.

По их словам, трейдеры, следующие за трендом, "могут распространить коррекцию криптовалюты на прошлой недели", и "сигналы импульса будут естественным образом затухать до конца марта", если цена биткоина не превысит 40 000 долларов.

В понедельник биткоин вырос примерно на 1,6% до 37 138 долларов. Еще одна популярная цифровая монета эфириум подешевела на 1,6% до 1241 доллара.

Что именно привело к почти четырехкратному увеличению цены биткоина за год, остается неясным. Комментаторы цитировали трейдеров, богатых покупателей, хедж-фонды, компании и даже признаки интереса со стороны долгосрочных инвесторов, таких как страховщики.

Сторонники биткоина утверждают, что криптовалюта готовится как средство защиты от слабости доллара и возможности ускорения инфляции в восстанавливающийся мировой экономике. Другие говорят, что его определяющей характеристикой остаются спекулятивные взлеты, за которыми следуют спады.

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