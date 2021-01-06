Криптовалюта - В Великобритании вступил в силу запрет на производные цифровых активов

FCA заявило, что считает эти продукты неподходящими для частных инвесторов из-за потенциального вреда, который они представляют.

Новый законопроект подвергся критике со стороны некоторых представителей криптоиндустрии, которые утверждают, что запрет ограничивает доступ розничных инвесторов к активам, доступным крупным учреждениям.

Запрет на производные криптовалюты приведет розничных пользователей к нерегулируемым платформам, таким как Deribit и BitMEX, которые будут предлагать меньшую защиту, чем регулируемые игроки, утверждает Дермот О'Риордан, партнер Eden Block, европейской фирмы специализирующейся на технологии блокчейн.

Британская инвестиционная компания Hargreaves Lansdown заранее приняла меры предосторожности и удалила со своей платформы такие продукты, как трекер биткоинов XBT.

"Инвесторы больше не могут покупать эти продукты через HL, но они могут продолжать удерживать инвестиции, которыми они уже владеют, и могут продавать их, когда захотят", - сказал Дэнни Кокс, глава отдела внешних связей Hargreaves Lansdown.

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