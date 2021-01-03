Биткоину предсказывают рост до 100 тысяч долларов

Ожидается, что к концу 2021 года рост может произойти до отметки в 90 тысяч долларов при положительном развитии ситуации, при умеренном – до 50 тысяч, при негативном – до 10 тысяч долларов.

Как полагает президент Российской ассоциации криптоэкономики Ю. Припачкина, уже в третьем квартале 2021 года биткоин достигнет стоимости в 67-75 тысяч долларов. Отмечается, что в течение этого года будут резкие взлеты и падения цены. Это объясняется тем, что сегодняшний резкий рост стоимости биткоина объясняется довольно ограниченной эмиссией криптовалюты. Сегодня имеется более 19 млн биткоинов из 21 млн возможных.

За последние несколько дней цена обновила несколько исторических минимумов в последние несколько дней. Так, по состоянию на 3 января 2021 года криптовалюта достигла отметки 34,5 тысячи долларов. За год биткоин вырос в цене в несколько раз. Стоит отметить, что в начале января 2020 года он стоил 7,4 тысячи долларов.

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