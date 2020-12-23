Чем отличается нынешний рост биткоина от 2017 года

Стремительный рост 2020 года может показаться похожим на рост 2017 года, но ситуация полностью изменилась, сказала Мелтем Демирорс, директор по стратегии в компании CoinShares, управляющей цифровыми активами.

"2017 год во многом напоминал 1999 год. В 1999 году люди не знали, покупать Pets.com или Amazon.com", - сказала Демирорс. "Это было яркое, бурное время, и 2017 год для многих из нас был таким же. Много инвестиций, много имен, много банкротств".

Биткоин создал кеш, с которым мировые криптовалюты не могут сравниться. Демирорс, как и многие другие криптоинвесторы, указала на растущее значение биткоина среди институциональных инвестиционных менеджеров, сославшись на недавние комментарии Скотта Минерда из Гуггенхайма о том, что биткоин должен стоить 400000 долларов. Эксперты JPMorgan заявили, что покупка биткойнов страховщиком Mass Mutual за 100 миллионов долларов "ставит еще одну контрольную точку в принятии биткоинов институциональными инвесторами».

Поиск прибыли в мире с низкими процентными ставками и стремление к диверсификации были факторами как для институциональных, так и для индивидуальных инвесторов. Это те же самые импульсы, которые определяют многие тенденции этого года.

"Дело не только в биткоинах, верно? Мы смотрим на стоимость жилья — исторические максимумы. Художественные аукционы —исторические максимумы. Коллекционные предметы торгуются на рекордно высоком уровне. Люди ищут возможности, куда можно вложить деньги сегодня с нулевой процентной ставкой, и думают о долгосрочном влиянии налогов", - сказала Демирорс.

Но стремительный рост цены на биткоины заставляет задуматься даже некоторых долгосрочных быков, таких как Мэтт Мэйли, главного рыночного аналитика Miller Tabak. В интервью он сказал, что скептически относится к мнению Демироры о том, что волатильность в этом году была относительно низкой.

"Биткоин очень близок к тому, чтобы быть перекупленным, как это было на максимуме 2017 года", - сказал он. "Когда закончится ажиотаж вы легко сможете оттянуть 30%".

Мэйли считает, что после этого отката у инвесторов будет "гораздо лучшая возможность" купить биткоин.

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