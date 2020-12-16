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Биткоин преодолел отметку в $19 500
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Биткоин преодолел отметку в $19 500

Биткойн в этом году последовательно двигался в направлении, противоположном индексу доллара
В среду биткоин преодолел психологическую отметку в $19 500 и поднялся до двухнедельных максимумов.

Лидирующая криптовалюта по рыночной стоимости достигла $19 874 в ходе европейской сессии. Согласно данным CoinDesk20, это самый высокий результат с 1 декабря, когда биткоин достиг рекордного уровня в $19 920.

Однако не известно, сможет ли биткоин укрепиться на уровне выше $19 500. С 22 ноября криптовалюта несколько раз преодолевала этот порог благодаря фиксации прибыли инвесторов. Преодоление барьера в $20 000 может оказаться сложной задачей для быков в краткосрочной перспективе, поскольку, все еще есть большие заказы на продажу на пути к $20 000.

Тем не менее, долгосрочные оптимистичные аргументы в пользу биткоина. Широко разрекламированные хеджирования относительно девальвации фиатной валюты и средства сбережения, продолжают укрепляться, поскольку наблюдатели предсказывают более глубокое падение доллара в 2021 году и рост мировых запасов облигаций с отрицательной доходностью.

Биткоин в этом году последовательно двигался в направлении, противоположном индексу доллара. Известные публичные компании, такие как компания MicroStrategy, занимающаяся бизнес-аналитикой, приняли биткоин в качестве резервного актива для защиты от падения доллара.



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среда 16.12.2020 | 14:51
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