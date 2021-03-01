Финансы: В России намерены ввести налог на роскошные автомобили

Это означает, что владельцы этих марок автомобилей будут платить транспортный налог в увеличенном размере. Список был опубликован на сайте ведомства.

Всего в данном списке находится 1387 моделей автомобилей, что на 87 больше, чем в прошлом году.

Автомобили оцениваются по нескольким критериям, таким как цена, объем двигателя, срок службы. В среднем, каждая машина в списке стоит не менее трех миллионов рублей. Для автомобилей в пределах 3-5 миллионов рублей и возрастом не старше одного года предусмотрен транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для автомобилей стоимостью 5-10 миллионов рублей налог взимается в двойном размере, а для авто, цена которых превышает 10-15 миллионов рублей и возраст 10-20 лет, налог взимается по тройному коэффициенту.

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