Финансовый рынок: ЦБ РФ обнаружили факты манипулирования акциями Газпрома

В период проверки было установлено, что некоторые физические лица совершали операции с акциями компаний по предварительному соглашению с Maraion Investments Limited, которая зарегистрирована на Кипре. Сделки с манипулирование также совершались и с ценными бумагами других компаний.

В Центральном Банке объяснили, что эти операции не имели какой-либо экономической целесообразности для самой Maraion Investments. Они дали возможность другим лицам получить доход, а также привели к большим отклонениям объема торгов ценными бумагами вышеупомянутых компаний.

Таким образом, кипрская организация нарушила федеральный закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулировании рынком. Таким образом, выявленные результаты проверки будут переданы в правоохранительные органы.

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