Финансовый рынок: ФРС сохраняет свою денежно-кредитную политику в ближайшем будущем

Отчеты, подготовленные Пауэллом, в огромной степени отражают недавние показатели и сигнализируют о том, что, вероятнее всего, в США процентные ставки будут оставаться на около нулевом уровне, а Федеральная резервная система не прекратит приобретение активов по текущим ценам, как минимум до того момента, пока в США не будет замечен значительный прогресс в росте занятости и до того момента, пока не стабилизируются цены.

Как заявил Пауэлл, экономика США в текущий момент далека от тех показателей в сферах занятости и инфляции, которые в ФРС сочли бы предпочтительными. Поэтому, как заявил председатель ФРС, стране потребуется определенное время для достижения прогресса и выхода на оптимальные экономические показатели.

Комментарии Пауэлла сделаны в связи с тем, что недавние опасения по поводу перспектив инфляции способствовали увеличению доходности казначейских облигаций, при этом доходность десятилетних и тридцатилетних облигаций достигла самого высокого уровня с первых дней пандемии коронавируса.

Пауэлл признал, что потребительские цены частично восстановились после резкого падения прошлой весной, но отметил, что цены в секторах, наиболее пострадавших от пандемии, остаются «особенно низкими».

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