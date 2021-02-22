Финансовый рынок: Центральные банки опасаются рисков при росте доходности гособлигаций

Доходность десятилетних облигаций выросла с момента разгара рыночных потрясений в марте 2020 года, в то время как базовые трехлетние доходности еще больше превысили целевой показатель Резервного банка Австралии в 0,1%. И это произошло после того, как РБА закончил двухмесячный перерыв, вернувшись на рынок, чтобы купить 1 миллиард австралийских долларов (790 миллионов долларов) краткосрочного долга.

Эти шаги подчеркивают проблему, стоящую перед центральными банками, поскольку они стремятся поддерживать низкие затраты по займам на долгие годы, в то время как инвесторы ждут более быстрого возврата инфляции. Глобальные программы вакцинации и разговоры о еще одном суперцикле сырьевых товаров поставили Австралию на передний план роста цен, что особенно затруднило работу РБА.

Ожидания дополнительных экономических стимулов со стороны администрации Байдена и позитивные признаки сдерживания Covid-19 толкают ставки вверх во всем мире, при этом 10-летняя доходность США достигла годового максимума в 1,39% на азиатских торгах.

Доходность трехлетних облигаций Австралии выросла до 0,13% в понедельник, в то время как доходность 10-летних бумаг подскочила на 17 базисных пунктов до 1,6%. Это самая высокая доходность 10-летних бумаг с середины 2019 года. В то время как центральный банк дал понять, что ставки не начнут повышаться в течение как минимум трех лет, денежные рынки теперь оценивают вероятность повышения цен примерно с 30% к середине следующего года.

Европа также оказалась вовлеченной в распродажу облигаций: 10-летняя доходность Германии, ориентир в регионе, поднялась до самого высокого уровня с середины 2020 года.

По словам Эрика Нильсена, главного экономиста группы Unicredit SpA, поскольку экономика еврозоны растет вместе с доходностью казначейских облигаций, она сталкивается с «нежелательным ужесточением монетарных условий».

Если они продолжат расти в ближайшие недели, «это не оставит ЕЦБ иного выбора, кроме как активизировать свои покупки», - написал Нильсен в воскресной записке для инвесторов. «Я был бы удивлен, если бы мы не услышали первые предупредительные выстрелы от ключевых участников в течение следующих нескольких недель».

Однако некоторые представители ФРС готовы принять рост доходности как признак оптимизма в отношении восстановления экономики. Таково мнение президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса, как пояснил в пятницу интервью CNBC.

По мнению экспертов Bloomberg, повышение доходности окажет давление на дальнейшее расширение недавно расширенной программы покупки облигаций РБА, чтобы ограничить дальнейшее укрепление валюты. "Также существует повышенный риск более раннего, чем планировалось, объявления о переносе целевого показателя доходности на ноябрьские облигации 2024 г."

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