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Финансовый рынок: Россияне согласились платить новый налог
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Финансовый рынок: Россияне согласились платить новый налог

ФНС намерена увеличить налоговые сборы с помощью использования собственных расчетных цен
​Более половины россиян дали согласие платить новые налоги, если они точно пойдут на решение конкретных общественных проблем. Такое исследование и опрос провела Высшая школа экономики (ВШЭ).

Такое мнение выразили 60% участников опроса. Чаще всего они говорили об улучшении качества медицинского обслуживания, социальной помощи и школьного образования. Помимо этого, говорилось и о проблемах экологии, а также выплаты пенсий.Основным приоритетом в сфере здравоохранения многие назвали увеличение количества врачей-специалистов, повышение их квалификации и усиление участковой службы. Исследование проводилось в последние месяцы 2020 года. 

ФНС намерена увеличить налоговые сборы с помощью использования собственных расчетных цен. Это означает, что в случае международных сделок ведомство будет самостоятельно решать, сколько именно должны заплатить ее участники.

Также Минфин рассматривает идею введения «цифрового налога», который предполагается взимать с иностранных компаний, которые получают прибыль в России.

Читайте также: Финансовый рынок: ФНС может потребовать большей доплаты налогов

четверг 18.02.2021 | 21:56
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