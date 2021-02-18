Финансовый рынок: Россияне согласились платить новый налог

Такое мнение выразили 60% участников опроса. Чаще всего они говорили об улучшении качества медицинского обслуживания, социальной помощи и школьного образования. Помимо этого, говорилось и о проблемах экологии, а также выплаты пенсий.Основным приоритетом в сфере здравоохранения многие назвали увеличение количества врачей-специалистов, повышение их квалификации и усиление участковой службы. Исследование проводилось в последние месяцы 2020 года.

ФНС намерена увеличить налоговые сборы с помощью использования собственных расчетных цен. Это означает, что в случае международных сделок ведомство будет самостоятельно решать, сколько именно должны заплатить ее участники.

Также Минфин рассматривает идею введения «цифрового налога», который предполагается взимать с иностранных компаний, которые получают прибыль в России.

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