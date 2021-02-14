МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Банки
Старейший в США банк намерен работать с криптовалютами
logo

Старейший в США банк намерен работать с криптовалютами

Инициатива The Bank of New York является довольно весомым шагом для банков
​The Bank of New York Mellon намерен добавить в перечень услуг финансовые операции с биткоином и другими криптовалютами.

Есть мнение, что инициатива The Bank of New York является довольно весомым шагом для банков. 

Ранее крупные финансовые структуры не торопились напрямую работать с криптовалютными рынками ввиду опасений в их нестабильности и регуляторных рисках.

Стремительный рост стоимости биткоина заставил многие банки изменить свое мнение по данному поводу. Причиной этого многие аналитики называют интерес со стороны институциональных инвесторов.

Руководство банка полагает, что такое решение подтолкнет многих клиентов перевести свои цифровые активы в его хранилище. Для этого была сформирована отдельная команда, которая будет заниматься интеграцией цифровых активов во все направления деятельности банка. Есть мнение, что окончательно процесс внедрения криптовалют в традиционную инфраструктуру Уолл-Стрит произойдет в ближайшие пять лет.

Читайте также: Финансовый рынок: ЕЦБ сохранил ключевые ставки без изменений

воскресенье 14.02.2021 | 21:18
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok