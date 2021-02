Старейший в США банк намерен работать с криптовалютами

Есть мнение, что инициатива The Bank of New York является довольно весомым шагом для банков.

Ранее крупные финансовые структуры не торопились напрямую работать с криптовалютными рынками ввиду опасений в их нестабильности и регуляторных рисках.

Стремительный рост стоимости биткоина заставил многие банки изменить свое мнение по данному поводу. Причиной этого многие аналитики называют интерес со стороны институциональных инвесторов.

Руководство банка полагает, что такое решение подтолкнет многих клиентов перевести свои цифровые активы в его хранилище. Для этого была сформирована отдельная команда, которая будет заниматься интеграцией цифровых активов во все направления деятельности банка. Есть мнение, что окончательно процесс внедрения криптовалют в традиционную инфраструктуру Уолл-Стрит произойдет в ближайшие пять лет.

