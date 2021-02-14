Финансовый рынок: Великобритания может недополучить около 40 млрд фунтов до конца 2022 года

Согласно подсчетам аналитиков, для стран Евросоюза выход Великобритании из ЕС может привести к потере примерно 0,5% ВВП по сравнению с тем, если бы Великобритания оставалась в составе Европейского союза.

В то же время, до конца 2022 года страна рискует потерять примерно 2,25% ВВП, что и составляет вышеуказанные 40 млрд фунтов стерлингов. Расчеты и прогнозы аналитиков базируются на статистической модели, в которой использовались данные, предоставленные Организацией экономического сотрудничества и развития.

При этом отмечается, что размер убытков мог бы быть гораздо большим в случае проведения так называемого «жесткого» Brexit, который не включал бы в себя новое торговое соглашение, переговоры по которому продолжались до самого последнего момента.

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