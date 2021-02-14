МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Финансовый рынок: Великобритания может недополучить около 40 млрд фунтов до конца 2022 года
logo

Финансовый рынок: Великобритания может недополучить около 40 млрд фунтов до конца 2022 года

Размер убытков мог бы быть гораздо большим в случае проведения так называемого «жесткого» Brexit
​Великобритания рискует до конца 2022 года недополучить примерно 40 млрд фунтов стерлингов в результате Brexit. Это существенно большая сумма, чем прогнозированные потери для экономики ЕС.

Согласно подсчетам аналитиков, для стран Евросоюза выход Великобритании из ЕС может привести к потере примерно 0,5% ВВП по сравнению с тем, если бы Великобритания оставалась в составе Европейского союза.

В то же время, до конца 2022 года страна рискует потерять примерно 2,25% ВВП, что и составляет вышеуказанные 40 млрд фунтов стерлингов. Расчеты и прогнозы аналитиков базируются на статистической модели, в которой использовались данные, предоставленные Организацией экономического сотрудничества и развития.

При этом отмечается, что размер убытков мог бы быть гораздо большим в случае проведения так называемого «жесткого» Brexit, который не включал бы в себя новое торговое соглашение, переговоры по которому продолжались до самого последнего момента.

Читайте также: Финансовый рынок: Компания Intel отчиталась о прибыли в IV квартале

воскресенье 14.02.2021 | 16:49
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok